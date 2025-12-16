L'alluvione del 2023 ha lasciato profonde ferite nelle comunità colpite. In risposta, l'associazione Anime nel fango prosegue il suo impegno solidale, organizzando eventi e iniziative per sostenere le famiglie in difficoltà e mantenere vivo il ricordo di questa tragedia.

Il ricordo dell'alluvione del 2023 è più vivo che mai. E continua l'impegno solidale dell'associazione Anime nel fango, che ha organizzato martedì una serata dedicata alla solidarietà, alla memoria e alla comunità. L'appuntamento si è svolto al ristorante Da Valdo. Una serata di parole, musica. Forlitoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

EMERGENZA ALLUVIONE CONTINUA LAVORO BRIGATA SASSARI A OLBIA

Alluvione, continua la missione solidale di Anime nel fango: aiutate centinaia di famiglia - E continua l'impegno solidale dell'associazione Anime nel fango, che ha organizzato martedì una serata dedicata alla solidarietà, alla memoria e ... forlitoday.it