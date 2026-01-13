È deceduto Andrea Bartolini, noto chef e figura stimata a San Miniato Basso, noto per la sua cucina e per l’atmosfera di convivialità che insieme alla famiglia creava nel ristorante vicino al

Cucina, piatti deliziosi, allegria e tanta musica. Vasto cordoglio a San Miniato Basso e in tutta la zona – con messaggi sui social – per la morte di Andrea Bartolini, avvenuta nei giorni scorsi, che per diversi anni gestì, assieme alla famiglia, il ristorante accanto al "Sombrero". Per tutti Bartolini era semplicemente da Andrea dello ‘ Snoopy ’, nome della sua storica avventura a Capi Bisenzio. Un nome curioso, preso da quel pannello con il celebre personaggio dei fumetti che campeggiava sulla facciata, ma destinato a diventare leggenda. Un luogo mitico, si mangiava, si cantava, si discuteva (il ristorante è rimasto aperto dal 1972 al 2002). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al cuoco Bartolini. Buona cucina e canzoni: "Grandi tavolate e musica"

