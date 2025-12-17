Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di Porto Vecchio il nuovo romanzo di Eleonora Davide

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre alle 18:00, al Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Eleonora Davide, intitolato

Immagine generica

Venerdì 19 dicembre alle 18,00 al Circolo della Stampa di Avellino sarà presentato per la prima volta il romanzo di Eleonora Davide “Porto Vecchio”. Il nuovo romanzo della scrittrice irpina, di origini napoletane e triestine, questa volta si sofferma sulla ricerca della verità. Giornalista e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "L'audacia della bouganville", il nuovo libro di Marianna Morante

Leggi anche: Avellino, al Circolo della Stampa la presentazione del volume "Governare le fragilità"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Circolo della stampa Avellino

Video Circolo della stampa Avellino

circolo stampa avellino presentazione“L’audacia della bouganville” di Marianna Morante, venerdì la presentazione del romanzo al Circolo della Stampa - Una bouganville che resiste al vento, che affonda le radici e continua a fiorire: è da questa immagine che prende vita L’audacia della bouganville. corriereirpinia.it

circolo stampa avellino presentazioneApp Avellino: pronti al dialogo ma senza scendere a compromessi - Sottolinea la necessità di ripartire da partecipazione, trasparenza e ricostruzione il gruppo politico  Avellino prendere parte. corriereirpinia.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.