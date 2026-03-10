Akra Bike primo posto di società al debutto in Coppa Sicilia

Akra Bike Agrigento ha aperto la stagione 2026 con successo nella prima tappa della Coppa Sicilia, disputata a Sambuca di Sicilia durante la nona edizione della Granfondo Valle dei Vini. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo, conquistando il primo posto nel risultato complessivo. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è svolta lungo percorsi caratterizzati da salite e discese impegnative.

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2026 per gli atleti di Akra Bike Agrigento. La squadra biancazzurra ha debuttato nella prima tappa della Coppa Sicilia, ospitata a Sambuca di Sicilia con la nona edizione della Granfondo Valle dei Vini, conquistando risultati di rilievo e il primo posto di società per punti addizionati. Ben 19 i partecipanti agrigentini che hanno colorato di biancazzurro il podio, ottenendo cinque piazzamenti di categoria, tra cui un successo assoluto. Nella categoria master 4, terzo posto per Calogero Turco e secondo per Giuseppe Buffa; nella master 6, terzo posto per Salvo Carlino. Nelle E-MTB, Fabio Rizzo ha centrato il primo posto assoluto, mentre Luca Asselta ha chiuso terzo di categoria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Rapine in banca: la Sicilia al primo posto in ItaliaABBONATI A DAYITALIANEWS I dati nazionali e il primato negativo dell’Isola Nonostante un calo generale delle rapine in banca registrato a livello... Leggi anche: AKA Arezzo protagonista alla Coppa “Città di Pisa”: secondo posto tra 52 società