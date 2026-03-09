In Italia, la Sicilia si conferma come la regione con il maggior numero di rapine in banca, secondo i dati più recenti. Nonostante una diminuzione generale di questi reati nel paese, l’isola resta al primo posto per incidenza. La statistica evidenzia come la regione continui a essere maggiormente interessata da questo fenomeno, rispetto ad altre aree del territorio nazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I dati nazionali e il primato negativo dell’Isola. Nonostante un calo generale delle rapine in banca registrato a livello nazionale, la Sicilia continua a rappresentare la regione più colpita da questo tipo di reato. A evidenziarlo è Gabriele Urzì, dirigente nazionale della Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo, che ha analizzato gli ultimi dati pubblicati dall’Ossif, il centro di ricerca dell’Abi specializzato nella sicurezza anticrimine, diffusi alla fine del 2025. Secondo l’analisi, la Sicilia guida la classifica con dieci rapine, registrando il rapporto più alto d’Italia: una rapina ogni cento sportelli bancari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapine in banca: la Sicilia al primo posto in Italia

Articoli correlati

Rapine in banca in calo in Italia, ma la Sicilia è prima per numero di colpi“Si registra un decremento delle rapine in banca in tutto il Paese, ma la Sicilia occupa il primo posto in questa triste classifica con dieci colpi e...

Barawards, a Vermuteria il primo posto in Sicilia come bar rivelazione dell'annoÈ arrivata settima nella classifica del Barawards e prima In Sicilia la Vermuteria di Palermo, riconosciuta come Bar Rivelazione dell’Anno nella...

Altri aggiornamenti su Rapine in banca la Sicilia al primo...

Temi più discussi: Rapine in banca per 300mila euro tra Marche e Umbria: sconti di pena e un’assoluzione per la banda; Esplosione a Valmontone: banda fa saltare il bancomat e scappa con il bottino; Rapine in banca da 300mila euro, sconto di pena e assoluzioni per la banda; Rapine in banca per 300mila euro tra Marche e Umbria. L'ultimo 'colpo' tentato ad Acquasparta: sconti di pena e un’assoluzione per la banda.

Rapine in banca sconto di pena per la banda di Napoli e GiuglianoSi è concluso in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Ancona il procedimento giudiziario relativo a una serie di rapine in banca consumate tra le Marche e l’Umbria, con un bottino complessiv ... internapoli.it

Rapine in banca da 300mila euro, sconto di pena e assoluzioni per la bandaMUSELLA Vincenzo, nato a Napoli, Il 06.12.1985, Ivi residente,libero per questa causa. Condannato in primo grado ad anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione, è stato assolto da un capo di imputazione e ... napolitoday.it

Nel 2024 il maggior numero di rapine si è verificato nell'Isola, seguita dalla Lombardia - facebook.com facebook

Si era reso responsabile di 3 rapine ai danni di donne anziane il cittadino straniero fermato dalla Polizia di Stato a Milano. I colpi erano stati messi a segno a gennaio, rispettivamente in via Foppa, in piazza Napoli e in via Bezzi. L’uomo è stato bloccato mentre x.com