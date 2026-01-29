L’AKA di Arezzo si fa notare alla Coppa “Città di Pisa”. La società ha portato a casa un secondo posto tra 52 squadre da tutta Italia. Una prestazione che dimostra il buon lavoro dei karateka aretini, che hanno dato filo da torcere alle altre società.

AREZZO – Prestazione di assoluto rilievo per l’AKA – Accademia Karate Arezzo alla Coppa “Città di Pisa”, dove la società aretina ha conquistato il secondo posto nella classifica generale tra cinquantadue squadre provenienti da tutta Italia. Un risultato di grande valore, ottenuto grazie a un bottino complessivo di dodici medaglie d’oro, dodici d’argento e otto di bronzo, che conferma l’eccellente avvio di stagione dopo il terzo posto centrato all’Open di San Marino. I trentadue atleti scesi in gara, seguiti dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, si sono distinti in tutte le categorie, dall’Under 10 ai Senior, dimostrando preparazione tecnica, carattere e maturità agonistica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - AKA Arezzo protagonista alla Coppa “Città di Pisa”: secondo posto tra 52 società

Approfondimenti su Arezzò Arezzo

L’AKA di Arezzo si prende il secondo posto alla coppa “Città di Pisa”.

L’AKA - Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto nell’Open di San Marino, evento di rilievo nel panorama del karate internazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arezzò Arezzo

Argomenti discussi: Laura Abenante conquista il bronzo alla Open League Senior di karate; Bronzo internazionale per la Chimera Nuoto al Challenge di Ginevra; Arti marziali: l’Accademia Karate ancora al top. Felicetti e Caneschi festeggiano l’argento; AKA – Accademia Karate Arezzo terza all’Open di San Marino.

L’AKA - Accademia Karate Arezzo ai vertici della coppa Città di PisaLa società ha meritato il secondo posto della classifica generale tra cinquantadue squadre da tutta la penisola ... msn.com

L’AKA - Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana GiovanissimiArezzo, 26 dicembre 2025 – Una pioggia di medaglie ha chiuso il 2025 dell’AKA - Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata l’assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli ... lanazione.it

Nel post gara di Arezzo–Juventus Next Gen, vinta 1-0 dagli amaranto, il protagonista è Filippo Guccione, celebrato prima del calcio d’inizio con una maglia speciale per le 100 presenze in amaranto consegnatagli dal presidente Guglielmo Manzo e dalla figlia facebook

Pagelle #Arezzo #JuventusNextGen I voti ai protagonisti del match x.com