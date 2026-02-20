Francesca Lollobrigida ultima occasione nella mass start | chi sono le avversarie e quali aspettative
Francesca Lollobrigida si prepara all’ultima chance nella gara di mass start, un evento cruciale del suo percorso olimpico. La scelta di puntare su questa prova deriva dalla voglia di concludere con forza la sua avventura ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le sue rivali sono atlete di alto livello, pronte a sfidarla su una pista ghiacciata. La competizione si avvicina, e tutte attendono con trepidazione il suo debutto finale.
Si avvicina l’ultima gara del programma di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno le mass start a fornire i verdetti definitivi del pattinaggio di velocità su pista lunga sull’anello di ghiaccio meneghino. Una specialità che definire “situazionale” è riduttivo, per tutto ciò che può accadere nel corso delle tornate. Francesca Lollobrigida andrà a caccia della terza medaglia in una magica esperienza olimpica. Dopo aver conquistato due straordinari ori nei 3000 e nei 5000 metri, la gara con partenza di massa riporta la pattinatrice romana a un format che richiama il suo passato nel pattinaggio a rotelle: una prova in cui è fondamentale saper leggere quanto accade e presentarsi allo sprint finale nelle migliori condizioni possibili.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Francesca Lollobrigida argento nella Mass Start agli Europei di speed skating! Azzurra beffata da Thorup
Leggi anche: Francesca Lollobrigida, non è finita! C’è ancora la mass start. E può aggiungere un’altra gara…Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inseguimento a squadre: l'Italia vince la finale per l'oro e torna al successo ai Giochi dopo 20 anni; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, sabato 21 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 20 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il programma degli italiani in gara venerdì 20 febbraio.
Francesca Lollobrigida trionfa anche nei 5.000 metri: doppio oro a Milano Cortina 2026Francesca Lollobrigida si concede il bis di medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 e vola sempre di più nella storia. Dopo il magico successo firmato appena cinque giorni fa nei 3.000 metri c ... corrierenazionale.it
Pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026, quando vedere l’ultima gara femminile: la programmazioneUltimo appuntamento per il pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026 con il libero femminile di Lara Naki Gutmann: ecco quando vedere la gara ... dilei.it
MILANO CORTINA | Francesca Lollobrigida resta fuori dal podio nei 1500 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi. All'azzurra, oro nei 3000 e 5000, non è riuscita la terza impresa sul ghiaccio di Rho ed è tra le prime dieci quando ancora mancano due coppi x.com
MILANO CORTINA | Francesca Lollobrigida resta fuori dal podio nei 1500 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi. All'azzurra, oro nei 3000 e 5000, non è riuscita la terza impresa sul ghiaccio di Rho ed è tra le prime dieci quando ancora mancano due coppi - facebook.com facebook