Francesca Lollobrigida ultima occasione nella mass start | chi sono le avversarie e quali aspettative

Francesca Lollobrigida si prepara all’ultima chance nella gara di mass start, un evento cruciale del suo percorso olimpico. La scelta di puntare su questa prova deriva dalla voglia di concludere con forza la sua avventura ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le sue rivali sono atlete di alto livello, pronte a sfidarla su una pista ghiacciata. La competizione si avvicina, e tutte attendono con trepidazione il suo debutto finale.

Si avvicina l’ultima gara del programma di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno le mass start a fornire i verdetti definitivi del pattinaggio di velocità su pista lunga sull’anello di ghiaccio meneghino. Una specialità che definire “situazionale” è riduttivo, per tutto ciò che può accadere nel corso delle tornate. Francesca Lollobrigida andrà a caccia della terza medaglia in una magica esperienza olimpica. Dopo aver conquistato due straordinari ori nei 3000 e nei 5000 metri, la gara con partenza di massa riporta la pattinatrice romana a un format che richiama il suo passato nel pattinaggio a rotelle: una prova in cui è fondamentale saper leggere quanto accade e presentarsi allo sprint finale nelle migliori condizioni possibili.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

