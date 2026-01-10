Mercosur Confeuro | Tra criticità strutturali e necessità di tutelare l’agricoltura europea

Il Mercosur e Confeuro sottolineano l’importanza di mantenere clausole di salvaguardia e controlli più stringenti per proteggere l’agricoltura europea. In un contesto di criticità strutturali, tali misure risultano fondamentali per preservare il modello agricolo locale e garantire un equilibrio tra commercio internazionale e tutela delle produzioni europee. La discussione si concentra sulla necessità di interventi concreti per salvaguardare gli interessi dell’agricoltura comunitaria.

Clausole di salvaguardia e controlli rafforzati fondamentali per tutelare il modello agricolo europeo. "Il via libera dell'accordo Ue-Mercosur non può essere considerata una buona notizia per il settore agricolo europeo e per i nostri produttori, rispetto alla quale Confeuro ha sempre espresso una posizione di forte contrarietà. Restano infatti evidenti i rischi di uno squilibrio competitivo che potrebbe penalizzare in modo particolare i piccoli e medi agricoltori del Vecchio Continente. Detto questo, l'intesa deve rappresentare anche un banco di prova per la capacità dell'Unione Europea di governare i processi di apertura commerciale senza sacrificare il proprio modello agricolo.

