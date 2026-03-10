Una donna di 49 anni è stata ferita dai cani in casa a Cormons, in provincia di Gorizia. L’incidente si è verificato nel suo domicilio, dove i cani hanno aggredito la proprietaria provocandole ferite serie. La donna rischia di perdere il braccio a causa delle ferite riportate durante l’attacco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestarle assistenza.

L’aggressione improvvisa nella sua abitazione. Momenti di terrore a Cormons, in provincia di Gorizia, dove una donna di 49 anni è stata aggredita violentemente dai suoi cani all’interno della propria abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 12 di lunedì 9 marzo, in viale Venezia Giulia. La donna è stata morsa più volte riportando ferite molto gravi, soprattutto a un braccio. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto la situazione era già critica: la vittima aveva perso molto sangue ed era in stato di semincoscienza. Le ferite gravissime: il braccio quasi dilaniato. L’aggressione è stata particolarmente violenta. La donna ha riportato profonde lesioni all’ avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, ma la parte del corpo più colpita è stata proprio il braccio sinistro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Aggredita dai suoi cani in casa a Cormons: donna rischia di perdere il braccio

