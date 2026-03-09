Aggredita dai suoi cani 49enne grave ricoverata all' ospedale di Udine

Una donna di 49 anni di Cormons è stata soccorsa dopo essere stata morsa dai suoi cani intorno alle 12 di oggi. L’incidente è avvenuto nel centro della cittadina del Collio, e la donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Udine in condizioni considerate gravi. Le sue generalità non sono state rese note e le circostanze dell’aggressione sono ancora da chiarire.

A Cormons una 49enne è stata aggredita in casa dai suoi animali. Il fatto si è verificato verso le 12 di oggi Aggredita dai suoi cani: è quanto accaduto a una donna di Cormons – secondo quanto riporta il portale Il Goriziano –, le cui generalità non sono state per ora rivelate, che quest’oggi, verso le 12, è stata aggredita nella cittadina del Collio. A quanto appreso la donna è stata trasportata in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso e si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva. Ha rimediato delle ferite profone, in particolare all'avambraccio sinistro. Sarebbe stata colpita anche a una gamba e a una mano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

