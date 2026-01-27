Concorsi Agenzia entrate 2026 in arrivo 2.300 assunzioni | cosa c’è da sapere per chi attende il bando

Il 2026 porterà circa 2.300 assunzioni nell’Agenzia delle Entrate, segnando una fase di potenziamento del personale. Questo aggiornamento è importante per chi è interessato ai concorsi pubblici e alle opportunità di lavoro nel settore fiscale. In questa guida, si analizzeranno le principali novità e i tempi previsti per i bandi di concorso, offrendo informazioni utili per prepararsi al meglio.

Il quadro dei concorsi dell'Agenzia delle entrate del 2026 delinea la nuova fase del programma di rafforzamento del personale dell'amministrazione finanziaria. I dettagli del Piano integrato di attività e organizzazione confermano la volontà dell'ente, guidato dal direttore generale Vincenzo Carbone, di proseguire la cura ricostituente degli organici per colmare i 5.689 posti vacanti rilevati al 31 dicembre scorso. Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, il documento fissa gli obiettivi per il triennio 2026-2028, seguendo le strategie fissate dal governo di Giorgia Meloni negli atti di indirizzo firmati dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

