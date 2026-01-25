Parcelle con Iva o senza i massoterapisti umbri portano l’Agenzia delle entrate davanti alla Corte UE

I massoterapisti umbri hanno presentato un ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riguardante la questione dell’applicazione dell’IVA sulle parcelle. La decisione di sospendere il procedimento e di coinvolgere la Corte europea evidenzia l’importanza di chiarire le normative fiscali che interessano il settore sanitario, con possibili ripercussioni su professionisti e clienti.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria ha disposto la sospensione del giudizio di un ricorso in materia di Iva, rimettendo alla Corte di giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale di particolare rilievo per il settore sanitario e fiscale.Al centro della.

