Per essere sempre più vicini ai cittadini nasce l' Associazione Progetto Marche Vive

L’Associazione Progetto Marche Vive nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Dalle recenti elezioni regionali all’ingresso in Assemblea legislativa delle Marche, l’associazione si impegna quotidianamente sul territorio per promuovere un rapporto di fiducia e collaborazione, contribuendo allo sviluppo e al benessere della comunità locale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.