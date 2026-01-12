Per essere sempre più vicini ai cittadini nasce l' Associazione Progetto Marche Vive
L’Associazione Progetto Marche Vive nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Dalle recenti elezioni regionali all’ingresso in Assemblea legislativa delle Marche, l’associazione si impegna quotidianamente sul territorio per promuovere un rapporto di fiducia e collaborazione, contribuendo allo sviluppo e al benessere della comunità locale.
JESI – Dalle elezioni regionali all’entrata in Assemblea legislativa delle Marche per terminare nell’impegno costante di tutti i giorni nei territori. Nasce così l'associazione Progetto Marche Vive che ha tenuto l'incontro costituente negli scorsi giorni in quel di Jesi. "Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
