Per essere sempre più vicini ai cittadini nasce l' Associazione Progetto Marche Vive

Da anconatoday.it 12 gen 2026

L’Associazione Progetto Marche Vive nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Dalle recenti elezioni regionali all’ingresso in Assemblea legislativa delle Marche, l’associazione si impegna quotidianamente sul territorio per promuovere un rapporto di fiducia e collaborazione, contribuendo allo sviluppo e al benessere della comunità locale.

JESI – Dalle elezioni regionali all’entrata in Assemblea legislativa delle Marche per terminare nell’impegno costante di tutti i giorni nei territori. Nasce così l'associazione Progetto Marche Vive che ha tenuto l'incontro costituente negli scorsi giorni in quel di Jesi. "Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

