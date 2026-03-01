Sanità di prossimità Misericordia e Asl alleate Servizi più vicini ai cittadini

La Misericordia Val di... ha avviato un nuovo progetto sociale in collaborazione con l’Asl per rafforzare i servizi di sanità di prossimità. L’obiettivo è garantire un’assistenza più accessibile e vicina alle persone, attraverso iniziative e interventi che coinvolgono direttamente i cittadini. La collaborazione tra le due realtà mira a migliorare l’offerta sanitaria locale con interventi mirati e servizi più facilmente raggiungibili.

Partito in quarta il nuovo progetto sociale studiato dai volontari della Misericordia Val di Turrite, strettamente legata alla Misericordia di Borgo a Mozzano, guidata con grande passione e impegno da Sergio Togneri, responsabile delle sede di Fabbriche di Vallico, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, che copre anche i comuni di Pescaglia e Stazzema, per quanto riguarda la comunità di Palagnana, zona al confine tra Garfagnana e Alta Versilia, per sostenere la parte della popolazione più fragile. Si tratta, in sintesi, di uno sportello di ascolto e supporto, dove i volontari accoglieranno chiunque avrà necessità di essere informato e indirizzato su servizi sanitari e sociali a disposizione; una sorta di indicatore per orientare gli utenti sui servizi che sono attualmente in corso e quelli che sono ancora in fase di programmazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

