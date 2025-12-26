Affari Tuoi fermo | De Martino-Herbert Ballerina incidente sfiorato E in studio cala il gelo

Puntata scoppiettante quella di Affari Tuoi in onda su Rai 1. A far discutere, ancora una volta, Herbert Ballerina. Il motivo? Un incidente sfiorato mentre - in occasione della lotteria Italia - il comico oltre alla solita fascia tricolore, ha indossato anche un paio di occhiali a tema natalizio. De Martino lo ha accolto al suo fianco toccandogli il viso, proprio vicino agli occhiali. Il comico si è scostato velocemente esclamando: "Fermo che non ci sono le lenti! Tra poco mi ciecavi". Inutile dire che sono subito scoppiate le risate. Ma non è l'unico siparietto tra il conduttore ed Herbert Ballerina.

