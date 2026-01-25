affari tuoi herbert ballerina torna in studio e fa ballare stefano de martino

Il 25 gennaio, Affari Tuoi ha accertato il ritorno di Herbert Ballerina nello studio, portando nuovo ritmo tra le risate di Stefano De Martino. Dopo un’assenza prolungata, il comico ha ripreso a intrattenere il pubblico con battute e sketch, contribuendo a mantenere l’atmosfera leggera e coinvolgente della trasmissione.

La puntata del 25 gennaio di Affari Tuoi ha visto, finalmente, il ritorno di Herbert Ballerina. Dopo una lunga assenza dallo show condotto di Stefano De Martino, il comico è tornato fra battute e sketch. Affari Tuoi, Antonio dall’Umbria regala un finale da batticuore. A giocare nella puntata del 25 gennaio di Affari Tuoi è Antonio dell’Umbria. Originario di Foligno, il concorrente ha svelato a Stefano De Martino di essere un metalmeccanico, ma di avere anche una passione per la musica. Ha scelto di partecipare alla trasmissione con la compagna Valeria che fa l’infermiera. Ma la puntata è stata soprattutto segnata dal ritorno di Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Affari Tuoi, 'scomparso' Herbert Ballerina: l'annuncio di Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino stufo di Herbert Ballerina

Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta ma diventa un caso

Herbert Ballerina tornerà ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza: L'hanno liberato

"Sono stato rapito" Herbert Ballerina dopo una settimana di assenza è finalmente tornato al suo posto ad Affari Tuoi

