Inchiesta sui chioschi si dimette il vicensindaco di Sabaudia Giovanni Secci

Il vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, si è dimesso dagli incarichi politici e si è autosospeso da Forza Italia, in seguito alle indagini relative alla gara per l’affidamento dei chioschi sul lungomare. La decisione arriva nel contesto di un’inchiesta che coinvolge la gestione di queste concessioni, senza precedenti di rilievo pubblico. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Inchiesta sui chioschi, si dimette l vicensindaco di Sabaudia Giovanni Secci

Inchiesta sui chioschi a Sabaudia: chiesta la misura cautelare per il vicesindaco Secci

Un’indagine della procura di Latina riguarda l’assegnazione dei chioschi sul lungomare di Sabaudia. La vicenda, che vede coinvolto anche il vicesindaco Secci, ipotizza il reato di turbativa d’asta. La misura cautelare richiesta rappresenta un passo importante nell’indagine in corso, volta a chiarire eventuali irregolarità nelle procedure di assegnazione.

