caso epstein si dimette il presidente forum di davos

Il presidente del Forum di Davos ha deciso di lasciare il suo ruolo dopo che sono emerse notizie sui suoi rapporti con una figura coinvolta in questioni legali. La sua decisione arriva in un momento di grande attenzione pubblica sulla questione. La sua uscita dal ruolo è stata immediata e senza ulteriori commenti ufficiali. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori.

Borge Brende, presidente e Ceo del Forum economico di Davos, si è dimesso dalla sua carica dopo le rivelazioni in merito ai suoi rapporti con Larry Epstein. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di dimettermi dalla carica di Presidente e Ceo del World Economic Forum. Il mio periodo qui, durato 8 anni e mezzo, è stato profondamente gratificante”, ha detto Brende in una nota. “Sono grato per l’incredibile collaborazione con i miei colleghi e partner. Credo che ora sia il momento giusto perché il Forum continui il suo importante lavoro senza distrazioni”, ha aggiunto. Alois Zwinggi ricoprirà il ruolo di Presidente e Ceo ad interim. “Desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per il significativo contributo di Borge Brende al World Economic Forum. 🔗 Leggi su Lapresse.it

