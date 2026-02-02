Un ragazzo di 17 anni è stato accusato di aver adescato una bambina di 13 anni su Instagram, fingendosi più grande. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, l’ha portata in un appartamento e lì si sono consumate le violenze. La procura ha chiesto una condanna di otto anni di carcere. La vicenda ha fatto scattare interrogativi sulla sicurezza dei social tra i più giovani.

Monza, 2 febbraio 2026 - Ha adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e poi l'ha violentata. Per questa accusa oggi il pm della Procura di Monza Alessio Rinaldi ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino per un 24enne colombiano imputato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Processo con rito abbreviato. Il giovane, incensurato, che da un anno era residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia quando è stato sottoposto a fermo nel luglio scorso e si trova ancora detenuto in carcere, si è presentato oggi all'udienza davanti al giudice insieme al difensore che gli è stato nominato d'ufficio, l'avvocato Marco Lacchei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzina adescata sui social da un finto 17enne e poi violentata: chiesti 8 anni di carcere

