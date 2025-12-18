Papa Leone XIV al Senato visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Papa Leone XIV ha fatto una visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato, sorprendente e riservata, per ammirare la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este. Un’occasione unica per scoprire uno dei capolavori più straordinari dell’arte della miniatura, immerso nel contesto culturale e storico di questa importante istituzione romana.

© Lapresse.it - Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d'Este Visita a sorpresa per Papa Leone XIV al Senato. Il Pontefice si è recato nella Biblioteca del Senato della Repubblica 'Giovanni Spadolini' in piazza della Minerva a Roma, per una visita privata alla mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, uno dei capolavori dell'arte della miniatura. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa. L'area è presidiata da un cordone di polizia. Questo articolo proviene da LaPresse.

