Un altro addio amaro in ‘salotto’ Se ne va il colosso del fast fashion

Un negozio di Pull & Bear a Riccione ha chiuso i battenti proprio durante i saldi. La decisione arriva all’improvviso, lasciando clienti e dipendenti sorpresi. Gli scaffali sono stati svuotati e il negozio ha abbassato la saracinesca per l’ultima volta. La notizia ha fatto il giro della città, segnando un altro capitolo triste nel mondo del fast fashion.

Pull & Bear abbassa la saracinesca e saluta Riccione. Il negozio del marchio di fast fashion spagnolo ha chiuso in questi giorni, proprio durante i saldi, dopo aver svuotato gli ultimi capi rimasti sugli scaffali. Ora il locale al civico 1 di viale Ceccarini è vuoto, con le vetrine spoglie che segnano l'ennesimo cambiamento nel cuore commerciale del viale. Il punto vendita era aperto da circa dieci anni, sempre nella stessa posizione, occupando parte degli spazi dello storico bar Nuovo Fiore, che nel tempo aveva progressivamente ridotto la propria superficie. Una chiusura che non passa inosservata, anche per il valore simbolico della location: un negozio centralissimo, nel pieno salotto di Riccione, a due passi da piazzale Roma, improvvisamente svuotato da un giorno all'altro.

