Ballando con le stelle | Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la 20esima edizione

La 20esima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La competizione ha visto sfidarsi diversi talenti, portando spettacolo e emozioni al pubblico. La coppia vincente ha dimostrato costanza e impegno nel corso delle settimane. La serata finale ha confermato il loro talento e la loro determinazione.

La 20esima edizione di Ballando con le stelle è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, al secondo posto Francesca Fialdini. terzi, a parimerito, Barbara d'Urso e Fabio Fognini.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale - Selvaggia Lucarelli: “Sono furibonda, vi metterei le mani addosso” ... quotidiano.net

Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu con Nikita Perotti - Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, ha vinto la ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, 'Ballando con le stelle', su Rai1. ansa.it

