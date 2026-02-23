Viva Servizi e i lavori Pnrr | Tutte le vie e i quartieri che resteranno senza acqua alcune ore

Viva Servizi ha pianificato un'interruzione dell'acqua ad Ancona tra le 22 e le 4, a causa di lavori di ammodernamento della rete idrica realizzati nell’ambito del progetto Pnrr. L’intervento coinvolgerà diversi quartieri e vie della città, che resteranno senz’acqua per alcune ore. La scelta di questa fascia oraria mira a ridurre i disagi ai residenti, ma alcune zone saranno comunque interessate dall’interruzione. La manutenzione proseguirà fino alle prime ore del mattino successivo.

Al termine, l'azienda consiglia a tutti di far scorrere l'acqua per alcuni minuti onde bypassare il possibile problema "dell'acqua rossa" ANCONA – Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, dalle 22 alle 4, Viva Servizi effettuerà ad ancona un importante intervento di ammodernamento della rete idrica nell'ambito del progetto Pnrr. Per fare ciò, tuttavia, sarà necessario sospendere l'erogazione dell'acqua per alcune ore. Gli utenti interessati dall'intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail. Inoltre sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.