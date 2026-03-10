A Carovigno, nel territorio brindisino, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta per otto ore il 12 marzo 2026. La sospensione influisce sulla fornitura idrica della zona, causando disagi alle abitazioni e alle attività commerciali locali. La misura è prevista dalle autorità competenti e durerà dalle prime ore del mattino fino a metà pomeriggio.

Nel cuore del territorio brindisino, a Carovigno, la vita quotidiana subirà una pausa forzata il prossimo 12 marzo 2026. Acquedotto Pugliese ha reso noto che per installare nuove opere idriche sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua per otto ore consecutive. L’interruzione interesserà specifiche vie residenziali e il centro abitato, costringendo i residenti a gestire con attenzione le proprie scorte liquide. L’orario di sospensione è fissato dalle 08:00 alle 16:00, un arco temporale che copre gran parte della giornata lavorativa e delle attività domestiche. Le strade coinvolte includono via Platone, via Sofocle, via Athena e via Socrate nella zona Carisciola, oltre a via G. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua bloccata a Carovigno: 8 ore di stop il 12 marzo 2026

Articoli correlati

Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acquaStop all'acqua a Roma per 12 ore: sospensione idrica nel VI Municipio nella giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026.

Stop all'acqua per 7 ore su tutto il territorio: il 2026 si apre con criticità e disagiIl Comune di Casagiove ha informato la cittadinanza che venerdì 2 gennaio 2026 l’erogazione dell’acqua sarà sospesa su tutto il territorio comunale a...