Il Comune di Casagiove ha annunciato che venerdì 2 gennaio 2026 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua su tutto il territorio comunale per circa 7 ore. La sospensione si rende necessaria per eseguire lavori urgenti sulla rete idrica, al fine di garantire la sicurezza e il miglior funzionamento del servizio. Si invita la cittadinanza a pianificare di conseguenza le proprie esigenze idriche durante questa fascia oraria.

Il Comune di Casagiove ha informato la cittadinanza che venerdì 2 gennaio 2026 l’erogazione dell’acqua sarà sospesa su tutto il territorio comunale a causa di lavori urgenti e indifferibili sulla rete idrica.L’interruzione del servizio è prevista dalle ore 8 alle ore 15 e si rende necessaria per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Stop all'acqua per 7 ore su tutto il territorio: il 2026 si apre con criticità e disagi

Leggi anche: Fiume Po, “disco verde” per la disponibilità d’acqua su tutto il Distretto: nessuna criticità

Leggi anche: L’Aida apre il 2026 al Galli con tre recite: l’opera di Capodanno è già da tutto esaurito

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Agnone, sospensione del flusso idrico per dieci notti consecutive; Rotture di autoclavi e bollette salate, ecco il conto agli agnonesi per l'ennesima interruzione di acqua; Flotilla, i legali: attivisti per ore senza acqua e cibo. Ben Gvir: espulsi? No, restino in prigione per mesi. I quattro parlamentari...; Ceprano Servizio idrico, cambia l'orario di turnazione notturna fino al 1°gennaio: via l'acqua dalle 20.00.

Stop a Roma per 24 ore, cittadini inviperiti: data e orario del disservizio - Non farà piacere ad alcuni cittadini della Capitale questo stop di ... diregiovani.it

Stop al servizio idrico a Roma e Palestrina venerdì 5 settembre 2025 per 12 ore: orari e dove manca l’acqua - La mancanza di acqua per la giornata di oggi è stata programmata per lavori di manutenzione, sulla rete ... fanpage.it

Treno Roma-Udine guasto in galleria, l'odissea dei passeggeri: «Abbandonati per 7 ore senza acqua, cibo né bagni. Tra noi donne incinte e bambini» - 55 e diretto a Udine si è fermato improvvisamente in una galleria nei pressi di Orte ... corrieredelveneto.corriere.it

Stop temporaneo all’acqua per i lavori urgenti - #IlGiunco - facebook.com facebook