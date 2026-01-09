Baseball e softball a Forlì la premiazione delle eccellenze giovanili dell' Emilia Romagna

A Forlì, per la prima volta, si terrà la cerimonia di premiazione delle eccellenze giovanili di baseball e softball dell’Emilia Romagna, organizzata dalla Federazione Italiana Baseball e Softball. L’evento riconosce le squadre e i giovani atleti della regione che si sono distinti per risultati e meriti nel settore, contribuendo alla crescita di queste discipline sportive a livello regionale.

