Messina Works | al via il progetto per nuove opportunità occupazionali in città

Oggi a Palazzo Zanca si è firmato il Protocollo d’Intesa che dà il via a “Messina Works”. Il progetto punta a creare nuove opportunità di lavoro e a mettere in collegamento domanda e offerta nel mercato locale. Le istituzioni e le imprese si incontrano per dare una spinta concreta all’occupazione in città.

Messina costruisce il futuro del lavoro. Oggi, venerdì 6 febbraio, a Palazzo Zanca è stato firmato il Protocollo d’Intesa che segna l’avvio di “Messina Works”, progetto strategico di politiche attive volto a rafforzare il collegamento tra domanda e offerta, sostenere le imprese e promuovere.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Works

A Bari si sono conclusi i lavori del progetto Erasmus+ GreenSkills.

Il centro per l’impiego di Messina ha vinto il premio nazionale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Messina Works

Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo, nuovo piano al via: 50 miliardi agli azionisti entro il 2029; Ponte Stretto, il CdM approva il decreto: le novità per superare i rilievi della Corte dei Conti; Il CdM dà il via libera al pacchetto sicurezza e al decreto Ponte; Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte.

Messina, la Giunta approva due atti di indirizzo per nuove aree di emergenza di Protezione civileLa Giunta comunale di Messina ha approvato le deliberazioni n. 79 e n. 80 del 3 febbraio 2026, con le quali sono stati adottati due distinti atti di indirizzo finalizzati all’avvio della progettazione ... strettoweb.com

Messina, al via i lavori della Palestra JuvaraOggi, abbiamo formalizzato la consegna dei lavori per l’efficientamento energetico della Palestra Juvara. Insieme agli assessori Caminiti e Finocchiaro, al RUP ing. Laura Bottari e ai progettisti arc ... strettoweb.com

Ci siamo! Il Dipartimento della Funzione Pubblica racconta il suo punto di vista sul progetto “Messina Works”. Un’occasione preziosa per capire meglio obiettivi, impatto e prospettive future. Guardiamolo insieme! Dipartimento della Funzione Pubblica For facebook