Messina Works | al via il progetto per nuove opportunità occupazionali in città
Oggi a Palazzo Zanca si è firmato il Protocollo d’Intesa che dà il via a “Messina Works”. Il progetto punta a creare nuove opportunità di lavoro e a mettere in collegamento domanda e offerta nel mercato locale. Le istituzioni e le imprese si incontrano per dare una spinta concreta all’occupazione in città.
Messina costruisce il futuro del lavoro. Oggi, venerdì 6 febbraio, a Palazzo Zanca è stato firmato il Protocollo d’Intesa che segna l’avvio di “Messina Works”, progetto strategico di politiche attive volto a rafforzare il collegamento tra domanda e offerta, sostenere le imprese e promuovere.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Messina Works
A Bari concluso il progetto GreenSkills: nuove opportunità occupazionali nella green economy locale
A Bari si sono conclusi i lavori del progetto Erasmus+ GreenSkills.
Premio Pa Ok, il centro per l'impiego trionfa con il progetto Messina Works
Il centro per l’impiego di Messina ha vinto il premio nazionale
Ultime notizie su Messina Works
Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo, nuovo piano al via: 50 miliardi agli azionisti entro il 2029; Ponte Stretto, il CdM approva il decreto: le novità per superare i rilievi della Corte dei Conti; Il CdM dà il via libera al pacchetto sicurezza e al decreto Ponte; Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte.
Messina, la Giunta approva due atti di indirizzo per nuove aree di emergenza di Protezione civileLa Giunta comunale di Messina ha approvato le deliberazioni n. 79 e n. 80 del 3 febbraio 2026, con le quali sono stati adottati due distinti atti di indirizzo finalizzati all’avvio della progettazione ... strettoweb.com
Messina, al via i lavori della Palestra JuvaraOggi, abbiamo formalizzato la consegna dei lavori per l’efficientamento energetico della Palestra Juvara. Insieme agli assessori Caminiti e Finocchiaro, al RUP ing. Laura Bottari e ai progettisti arc ... strettoweb.com
Ci siamo! Il Dipartimento della Funzione Pubblica racconta il suo punto di vista sul progetto “Messina Works”. Un’occasione preziosa per capire meglio obiettivi, impatto e prospettive future. Guardiamolo insieme! Dipartimento della Funzione Pubblica For facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.