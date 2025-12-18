Nuove opportunità all’Irccs Bonino Pulejo | 17 inserimenti dal progetto comunale Fertility
L’Irccs Bonino Pulejo si apre a nuove opportunità grazie al progetto Fertility, promosso dal Comune di Messina in collaborazione con Messina Social City. Diciassette nuove risorse si uniscono al centro, rafforzando l’impegno dell’istituto nel garantire servizi di eccellenza e supporto alla comunità. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e innovativo, che testimonia la attenzione alle esigenze della città e il valore della collaborazione pubblica e privata.
Diciassette nuove risorse entrano in servizio all’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” grazie al programma “Fertility”, promosso dal Comune di Messina in collaborazione con Messina Social City. Si tratta di operatori socio-sanitari, operatori socio-assistenziali e personale amministrativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
