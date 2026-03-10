Acireale | 18enne arrestato sequestrati 5g di cocaina

A Acireale, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, residente in città, con l’accusa di spaccio di cocaina. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa cinque grammi di droga. L’individuo è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un giovane di 18 anni, residente ad Acireale, è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di cocaina. L'operazione ha portato al sequestro di oltre mille euro in contanti e di 5 grammi di sostanza stupefacente. La magistratura ha già convalidato l'arresto, imponendo al giovane l'obbligo di presentazione alle autorità. L'intervento delle forze dell'ordine si è concentrato nel territorio del catanese, dove le indagini hanno rivelato una rete di distribuzione attiva nella zona. Il controllo preventivo ha permesso di documentare uno scambio reale tra il sospetto e un acquirente, fornendo la prova materiale necessaria per procedere. Oltre ai soldi contanti trovati nell'abitazione, sono stati recuperati anche 25 euro considerati provento immediato dello spaccio.

