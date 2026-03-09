Acireale pusher 18enne arrestato dai Carabinieri

Un ragazzo di 18 anni, residente ad Acireale, è stato arrestato dai Carabinieri delle stazioni di Acireale e Aci Sant’Antonio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari nell’ambito di un’azione antidroga nella zona. L’arresto è stato effettuato nella giornata di oggi.

Operazione antidroga dei militari dell'Arma. Un giovane di 18 anni residente ad Acireale è stato arrestato dai Carabinieri delle Stazioni di Acireale e Aci Sant'Antonio con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati legati alla droga condotte dall'Arma dei Carabinieri della provincia di Catania. L'attività investigativa e il pedinamento. L'arresto è arrivato al termine di una mirata e rapida attività info-investigativa che ha consentito ai militari di raccogliere elementi utili sul giovane, sospettato di gestire un'attività di spaccio tra la propria abitazione e il centro cittadino.