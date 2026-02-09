Pietro Meda e’ il nuovo presidente di ACI Milano

Pietro Meda è il nuovo presidente di ACI Milano. È stato eletto ieri mattina durante la riunione del Consiglio direttivo, svoltasi nella sede di Corso Venezia. Meda prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo fino ad ora e si prepara a guidare l’ente nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – L'avvocato Pietro Meda è il nuovo Presidente dell'Automobile Club Milano. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio direttivo dell'Ente, tenutasi nella prima mattinata di venerdì 6 febbraio presso la sede di Corso Venezia 43. Milanese, Meda ricopriva da anni la carica di Vicepresidente vicario dell'ACM. Succede a Geronimo La Russa, che ha .

