Il campione dei Rally L’Aci premia Granai

Siena rende omaggio a Lorenzo Granai, originario di Asciano, riconosciuto come uno dei protagonisti nel mondo dei rally. L’Automobile Club d’Italia ha premiato il navigatore, che con il pilota Giandomenico Basso ha conquistato il titolo nel campionato italiano assoluto Rally. Questo riconoscimento sottolinea il valore e la professionalità di un talento locale nel panorama motoristico nazionale.

Siena celebra uno dei suoi talenti nel mondo della velocità. L'Automobile Club d'Italia ha premiato il navigatore di rally Lorenzo Granai, originario di Asciano, per essersi confermato, insieme al pilota Giandomenico Basso, vincitore nel campionato italiano assoluto Rally. Per Granai si tratta del quarto titolo tricolore in carriera, un risultato che lo colloca tra i protagonisti assoluti della specialità. Il riconoscimento è stato consegnato nella sede dell'Aci Siena, che ha voluto rendere omaggio a un atleta capace di portare il nome della provincia sui circuiti nazionali e internazionali. "Lorenzo è un brillante pilota che ha ormai in allegato il quarto successo nel campionato assoluto italiano Rally – commenta il presidente di Aci Siena, Gabriele Gragnoli –.

