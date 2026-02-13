Francesco Totti potrebbe tornare a calcare il campo dello Stadio Olimpico, questa volta non come giocatore, ma come ambasciatore della società, in un evento speciale organizzato per celebrare i suoi 25 anni di carriera con la Roma. La decisione nasce dalla volontà del club di coinvolgere di nuovo il capitano storico, attirando così un grande pubblico e rilanciando le attività commerciali legate alla squadra. Questa mossa, però, comporterà un investimento significativo, che potrebbe incidere sui ricavi complessivi della società per i prossimi mesi. A differenza di altre iniziative, questa si distingue per il coinvolgimento diretto di Totti in una funzione simbolica

"> Francesco Totti: Un Possibile Ritorno alla Roma. WUHAN, CINA – 26 NOVEMBRE 2023: L’ex calciatore italiano Francesco Totti reagisce durante i World Super-footballer Games 2023 tra la Star Team Americana e la Star Team Europea al Wuhan Sports Center, Wuhan, Cina. (Foto di Wang HeGetty Images) Ultime notizie dall’Italia confermano che Francesco Totti potrebbe essere vicino a un ritorno alla sua amata Roma in un ruolo dirigenziale. Ma quale sarà il costo per i Giallorossi per riportare nella loro squadra il leggendario ex capitano? Varie fonti hanno riportato che la Roma sta discutendo il potenziale rientro di Totti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quanto costerà il ritorno di Totti allo Stadio Olimpico per la Roma?

Approfondimenti su stadio olimpico

La proprietà Friedkin sta lavorando a un piano preciso per rilanciare la Roma.

Francesco Totti a l’AS Roma

Ultime notizie su stadio olimpico

Argomenti discussi: Un quarto di secolo con il Blues & wine soul festival, ritorno con due premiati d'eccezione: Bruno Mars e Carmen Consoli - AgrigentoNotizie; I traghetti sono fermi: a Bonifacio si arriva in gommone come i migranti – la storia e quanto costa; La Dolce Vita Orient Express: quanto costa il romantico itinerario per San Valentino; Il Grande Ritorno di The Grand Tour: nuovi volti al posto di Jeremy Clarkson.

Quanto costerà il ritorno di Totti allo Stadio Olimpico per la Roma?Se il ritorno di Totti alla Roma si concretizzerà, si stima che potrebbe ricevere un compenso annuale di circa €1 milione, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza. Ciò che interessa maggiormente ... napolipiu.com

Quanto costerà il Natale 2025 alle famiglie italiane? Regali a rate e più viaggi: i datiCaro Natale, quanto ci costi? L’ultimo mese dell’anno è iniziato e tantissime famiglie stanno decidendo il budget da destinare alle feste natalizie, consapevoli dei rincari che riguardano moltissime ... gazzetta.it

#News | #eventi | partita di #calcio Sabato #14febbraio, allo stadio Olimpico si gioca "Lazio.-Atalanta" alle ore 18:00 Info su viabilità e trasporto pubblico https://buff.ly/8wrX4Sx #Luceverde - facebook.com facebook