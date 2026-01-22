La Cassazione annulla la condanna all' amante di Matteo Messina Denaro | va rivista l' accusa
La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Lorena Lanceri, accusata di favoreggiamento aggravato nei confronti di Matteo Messina Denaro. La decisione riguarda la pena di cinque anni e otto mesi, giudicata troppo lieve. La sentenza impone così una revisione della posizione dell’imputata, evidenziando l’importanza di valutazioni più accurate nei procedimenti giudiziari relativi a reati di questa natura.
Troppo pochi 5 anni e 8 mesi per l'amante di Matteo Messina Denaro, la contestazione di favoreggiamento aggravato va rivista in pejus: la Cassazione accoglie il ricorso della Procura generale di Palermo contro Lorena Lanceri e annulla con rinvio una sentenza ritenuta troppo benevola nei suoi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Stop alla condanna dell'amante di Messina Denaro, la Cassazione: "Accusa va cambiata"La Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente la questione riguardante l’amante di Messina Denaro, chiedendo alla corte di Palermo di riconsiderare l’accusa.
La Cassazione: “L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata, nuovo processo d’appello”La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza d’appello nei confronti di Lorena Lanceri, ritenuta vicina a Matteo Messina Denaro e definita dagli inquirenti la sua vivandiera.
La Cassazione annulla la condanna per l’amante di Matteo Messina DenaroPALERMO – Annullata la sentenza d’appello a carico di Lorena Lanceri, una delle amanti del boss Matteo Messina Denaro, la sua diletta: lo ha stabilito la Cassazione. newsicilia.it
Cassazione annulla la condanna d’appello a una delle amanti di Matteo Messina DenaroLa Cassazione ha annullato la sentenza d’appello nei confronti di Lorena Lanceri, una delle amanti di Matteo Messina Denaro, limitatamente alla ... trapani.gds.it
La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello a carico di Lorena Lanceri, una delle amanti di Matteo Messina Denaro, relativamente al reato contestato all'imputata. https://www.ilfattonisseno.it/2026/01/cassazione-annulla-condanna-allamante-di-messina - facebook.com facebook
