Accusato di mafia da Gratteri | ex sindaco assolto dopo 8 anni

Dopo otto anni di attesa, un ex sindaco accusato di mafia da Gratteri è stato completamente assolto. La sentenza ha chiarito che non vi erano elementi sufficienti per procedere contro di lui, poiché mancava anche la formalità dell’iscrizione nel registro degli indagati. Questa vicenda evidenzia l’importanza di procedure corrette e di una valutazione accurata delle accuse in ambito giudiziario.

I carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato il cetrarese accusato di aver organizzato un gruppo criminale di stampo mafioso - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.