Accusato di mafia da Gratteri | ex sindaco assolto dopo 8 anni
Dopo otto anni di attesa, un ex sindaco accusato di mafia da Gratteri è stato completamente assolto. La sentenza ha chiarito che non vi erano elementi sufficienti per procedere contro di lui, poiché mancava anche la formalità dell’iscrizione nel registro degli indagati. Questa vicenda evidenzia l’importanza di procedure corrette e di una valutazione accurata delle accuse in ambito giudiziario.
“Mancava addirittura la formale iscrizione nel registro degli indagati, ragion per cui il mio assistito, ora assolto perché il fatto non sussiste, non doveva nemmeno essere rinviat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Rapina alle Poste nel Casertano, ex direttore assolto dopo 9 anni: era accusato di complicità
Leggi anche: Accusato di coltivazione di marijuana: assolto dopo quattro anni
Accusato di mafia da Gratteri: ex sindaco assolto dopo 8 anni - L’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Gianluca Bruno, assolto perché il fatto non sussiste: mancava perfino l’iscrizione nel registro degli indagati. ilfoglio.it
I carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato il cetrarese accusato di aver organizzato un gruppo criminale di stampo mafioso - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.