Accusato di mafia da Gratteri | ex sindaco assolto dopo 8 anni

Da ilfoglio.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto anni di attesa, un ex sindaco accusato di mafia da Gratteri è stato completamente assolto. La sentenza ha chiarito che non vi erano elementi sufficienti per procedere contro di lui, poiché mancava anche la formalità dell’iscrizione nel registro degli indagati. Questa vicenda evidenzia l’importanza di procedure corrette e di una valutazione accurata delle accuse in ambito giudiziario.

“Mancava addirittura la formale iscrizione nel registro degli indagati, ragion per cui il mio assistito, ora assolto perché il fatto non sussiste, non doveva nemmeno essere rinviat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

accusato di mafia da gratteri ex sindaco assolto dopo 8 anni

© Ilfoglio.it - Accusato di mafia da Gratteri: ex sindaco assolto dopo 8 anni

Leggi anche: Rapina alle Poste nel Casertano, ex direttore assolto dopo 9 anni: era accusato di complicità

Leggi anche: Accusato di coltivazione di marijuana: assolto dopo quattro anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

accusato mafia gratteri exAccusato di mafia da Gratteri: ex sindaco assolto dopo 8 anni - L’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Gianluca Bruno, assolto perché il fatto non sussiste: mancava perfino l’iscrizione nel registro degli indagati. ilfoglio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.