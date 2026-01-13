Ucciso il 14enne Emanuele Di Caterino assolto l’imputato

Il 29enne coinvolto nell’omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso nel 2013, è stato assolto. L’episodio, avvenuto il 7 aprile di quell’anno, aveva suscitato grande attenzione. La decisione della giustizia ha portato a chiarimenti importanti sul caso, che aveva coinvolto la comunità e le indagini nel corso degli anni.

Il 29enne è stato assolto per l’omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013. La Corte di Appello di Napoli ha assolto il 29enne Agostino Veneziano per l’omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013 . 🔗 Leggi su 2anews.it

