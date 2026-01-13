Ucciso il 14enne Emanuele Di Caterino assolto l’imputato

Il 29enne è stato assolto per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013. La Corte di Appello di Napoli ha assolto il 29enne Agostino Veneziano per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013.

