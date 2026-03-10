Un rappresentante di OpenAI, Caitlin Kalinowski, responsabile della robotica e dell’hardware consumer, si è dimessa a seguito di un accordo tra l’azienda e il Pentagono. La decisione è stata comunicata dopo la firma dell’accordo, che ha portato la manager a lasciare il suo ruolo per motivi etici. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dell’intelligenza artificiale.

Un altro addio scuote il mondo dell’intelligenza artificiale: si tratta del caso di Caitlin Kalinowski, responsabile della robotica e dell’hardware consumer di OpenAI, che ha annunciato le proprie dimissioni per motivi etici dopo l’accordo che la sua ormai ex azienda ha firmato con il Pentagono. “Ho rassegnato le dimissioni da OpenaAI – ha scritto Caitlin Kalinowski sul suo profilo X –?Non è stata una decisione facile. L’intelligenza artificiale ha un ruolo importante nella sicurezza nazionale. Ma la sorveglianza degli americani senza controllo dell’autorità giudiziaria e l’autonomia delle armi controllate dall’Ai senza alcun controllo umano sono linee rosse che prima di essere superate meritavano più dibattito di quanto ne abbiano ricevuto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Accordo tra il Pentagono e OpenAI: una manager dell'azienda si dimette per questioni etiche

