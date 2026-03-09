Caitlin Kalinowski, responsabile del dipartimento di robotica di OpenAI, ha comunicato le sue dimissioni in seguito alla firma di un accordo tra l’azienda e il Pentagono. La decisione è stata annunciata poco dopo la conclusione dell’intesa e ha attirato l’attenzione sui cambiamenti all’interno dell’organizzazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta.

A lasciare l’azienda è stata Caitlin Kalinowski, responsabile del dipartimento di robotica. «L’autonomia letale senza autorizzazione umana sono confini che meritavano più riflessione di quanta ne abbiano ricevuta», ha scritto in un post su X. Caitlin Kalinowski, responsabile del dipartimento di robotica di OpenAI, ha annunciato le dimissioni dopo l’accordo tra l’azienda di intelligenza artificiale di Sam Altman e il Pentagono. «Ho rassegnato le dimissioni. Tengo profondamente al team di robotica e al lavoro che abbiamo costruito insieme. Non è stata una decisione facile. L’IA ha un ruolo importante nella sicurezza nazionale. Ma la sorveglianza degli americani senza supervisione giudiziaria e l’autonomia letale senza autorizzazione umana sono confini che meritavano più riflessione di quanta ne abbiano ricevuta», ha scritto in un post su X. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - OpenAI, manager si dimette dopo l’accordo con il Pentagono

