Stop alle consegne ‘spericolate’ Corsi di formazione per i rider Siglato l’accordo con Just Eat

Stop alle consegne fatte in modo spericolato. È stato firmato un accordo tra le aziende e le associazioni di categoria per avviare corsi di formazione dedicati ai rider. L’obiettivo è far rispettare le regole e ridurre i rischi, evitando che i corrieri sfreccino a velocità pericolose in strada, sui marciapiedi o sulle ciclabili.

L'obiettivo è non vedere più sfrecciare i rider a velocità folle in strada, sui marciapiedi, sulle ciclabili. Ovviamente, con il rischio di investire pedoni, bambini e altri utenti deboli. Lo strumento è la nuova ' Carta della sicurezza stradale ' che il Comune ha siglato ieri con Just Eat, una delle principali piattaforme di delivery che si occupa di consegnare il cibo a casa o in ufficio, ma anche fiori, spesa, farmaci. Un risultato a cui Matteo Lepore guarda con soddisfazione, anche perché rientra nei pilastri della 'Città 30'. " Bologna è stata la prima città in Italia che si è dotata di una Carta etica per i lavoratori digitali – sottolinea il sindaco –.

