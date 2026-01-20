Lavoro accordo per selezione nuove assunzioni al Vulcano Buono

Il Vulcano Buono di Nola annuncia l’avvio di una nuova fase di sviluppo, con progetti e investimenti fino al 2030. In questa occasione, la struttura ha stretto una collaborazione con E-Work, leader europeo nel reclutamento del personale, per facilitare le assunzioni e ampliare il team. Questa iniziativa mira a sostenere la crescita e a migliorare i servizi offerti, creando opportunità di lavoro nel rispetto delle esigenze del territorio.

Il “Vulcano Buono” di Nola, che sta per lanciare la Fase 2 del rilancio della struttura con progetti e investimenti fino al 2030, apre la piattaforma lavoro annunciando una partnership con “E-Work”, primaria realtà europea per il reclutamento delle risorse umane. Un nuovo format, “Il Vulcano del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Unicredit, accordo su esodi e nuove assunzioni: al via il turn over, 58 posti riservati a donne vittime di violenzaUnicredit ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali che permette di gestire il turn over, includendo 58 posti riservati a donne vittime di violenza. Al Vulcano Buono dal 3 al 6 gennaio la Grande Festa della BefanaDal 3 al 6 gennaio, il Vulcano Buono ospita la Grande Festa della Befana, un evento dedicato alle famiglie e ai visitatori. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Dote Occupazionale per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione tramite l’Avviamento a selezione - art. 16 della Legge 56/1987; Veritas S.p.a - Avviso pubblico selezione formatori in materia di sicurezza in conformità con l'Accordo Stato Regioni.; Medici, verso proroga per lavoro in corsia fino a 72 anni su base volontaria: cosa sapere; Lavoro: è inadempimento se il datore non motiva le sue scelte. Lavoro per Architetti in ALES, Ministero della Cultura (MIC) PNRR, compenso 40mila Euro - Nuova opportunità di lavoro in ALES per Architetti, nell'ambito del suo ruolo di supporto al Ministero della Cultura (MIC) per l'attuazione del PNRR. Stipendio 40mila euro. Ecco l'Avviso da scaricare ... ticonsiglio.com Selezioni Ministero della Giustizia: lavoro per psicologi, esperti servizio sociale, pedagogisti, medici. Bandi - Il Ministero della Giustizia ha indetto nuove selezioni per incarichi di lavoro per psicologi, esperti servizio sociale, pedagogisti e medici. Ecco gli Avvisi da consultare e tutte le informazioni uti ... ticonsiglio.com Entro il 21 gennaio si deve trovare un accordo per non bloccare tutto il lavoro di giunta e consiglio. Ma per ora è solo un rimpallo di proposte - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.