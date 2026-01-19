Baiano omicidio Lippiello | ridotta la pena in appello per padre e figlio

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha ridotto la pena per Francesco e Salvatore Crisci, condannati per l’omicidio di Felice Lippiello avvenuto a Baiano nel febbraio 2024. La decisione modifica le precedenti sentenze e rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che attende ora ulteriori approfondimenti sul caso.

BAIANO (AV) – La Corte di Assise di Appello di Napoli ha deciso di ridurre la condanna per Francesco e Salvatore Crisci, padre e figlio, accusati dell’omicidio di Felice Lippiello, avvenuto nel febbraio del 2024.La sentenza di appello, che ha portato la pena a undici anni di reclusione per i due.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Baiano, richiesta la conferma di condanna in appello per l’omicidio Lippiello

A Napoli, la V Sezione della Corte d’Assise d’Appello ha esaminato la richiesta di conferma della condanna per omicidio di primo grado nel caso Lippiello. La requisitoria è stata svolta dal sostituto procuratore generale Paola Correra, che ha chiesto di mantenere la sentenza iniziale. La decisione sulla vicenda è attesa nelle prossime settimane, mentre si conclude il procedimento giudiziario relativo all’episodio. Leggi anche: Baiano, omicidio Lippiello: la decisione d’appello sui Crisci sarà a gennaio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Omicidio Lippiello, in Appello cade l’omicidio volontario: 11 anni ai Crisci - I giudici della V Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, presieduta dal magistrato Ginevra Abbamondi, hanno riformato la sentenz ... corriereirpinia.it

Baiano, omicidio Lippiello: chiesta la conferma della condanna di primo grado facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.