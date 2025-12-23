Babbo Natale arriva in moto e regala sorrisi e solidarietà alla casa accoglienza Papa Giovanni

Anche quest’anno, a Reggio Calabria, Babbo Natale in moto del Moto Club Polizia di Stato ha portato sorrisi e solidarietà alla casa accoglienza Papa Giovanni. Un’iniziativa tradizionale che unisce festa e vicinanza alla comunità, contribuendo a creare momenti di condivisione e supporto per chi ne ha più bisogno. La visita rappresenta un gesto di attenzione e calore, rafforzando il senso di solidarietà locale.

Anche quest'anno Reggio Calabria si è riempita di sorrisi grazie al ritorno del Babbo Natale del Moto Club polizia di Stato, un'iniziativa ormai attesa che ha unito festa, solidarietà e vicinanza alla comunità, facendo tappa presso la casa accoglienza Papa Giovanni.Numerosi motociclisti, vestiti.

