Durante le riprese del reboot della serie su Harry Potter, avvenuto sulla piattaforma HBO Max, si è verificato un episodio di tensione tra due membri del cast. In seguito a una lite, è stato attivato il protocollo anti-bullismo previsto dalle procedure di sicurezza sul set. L'incidente ha coinvolto attori e membri della produzione che lavorano al progetto.

L'episodio è accaduto durante le riprese del reboot del celebre romanzo della Rowling, che uscirà prossimamente in Italia sulla piattaforma HBO Max Un episodio di presunto bullismo avrebbe scosso il set della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, durante le riprese due comparse di circa 12 anni avrebbero avuto un acceso litigio, culminato con una minaccia: “Ti prenderò dopo le riprese“. L’episodio, avvenuto mentre la produzione è ancora nelle prime fasi di lavorazione, avrebbe spinto i responsabili della Warner Bros. Discovery ad attivare immediatamente un protocollo anti-bullismo per prevenire comportamenti problematici sul set. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tensione sul set della serie su Harry Potter: attivato il protocollo anti-bullismo dopo una lite

