Due attori di 12 anni coinvolti nel set della nuova serie di Harry Potter sono stati protagonisti di un alterco durante le riprese, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun. Uno dei due avrebbe rivolto all’altro un messaggio minaccioso, dicendo che lo avrebbe preso dopo le riprese. Warner Bros. ha attivato il protocollo anti-bullismo in risposta alla vicenda.

Si è aperto un caso spinoso sul set della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione. Come riporta il tabloid The Sun, due attori e comparse di 12 anni avrebbero litigato durante le riprese e uno di loro avrebbe urlato: “Ti prenderò dopo le riprese”. Secondo una fonte interpellata dal The Sun, i dirigenti della Warner Bros. hanno subito attivato un protocollo anti bullismo per individuare ed eliminare qualsiasi comportamento problematico che possa mettere a rischio il cast, la troupe o l’andamento della produzione. “Qualsiasi comportamento inappropriato deve essere fermato sul nascere”, riporta il ‘Sun’. Le accuse riguardano sia adulti sia bambini, e la linea della produzione è stata resa chiara: chiunque venga segnalato per bullismo sarà immediatamente licenziato, indipendentemente dalla notorietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due attori dodicenni litigano sul set di “Harry Potter”: protocollo anti bullismo attivato da Warner Bros.

