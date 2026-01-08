Prendimi il pene | allenatore di arti marziali arrestato per abusi sessuali sulle allieve minorenni

Un allenatore di arti marziali nella provincia di Imperia è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su allieve minorenni. Le vittime hanno riferito di aver subito avances e richieste inappropriato, tra cui frasi come

Dalle allusioni sessuali alle richieste più esplicite come: "Prendimi il pene". Alcune allieve di una palestra di arti marziali in provincia di Imperia hanno riferito di aver subìto questi e altri soprusi dal loro allenatore. L'uomo, un 62enne, è stato arrestato il 30 dicembre 2025 e posto ai. 🔗 Leggi su Today.it

