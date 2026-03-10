abbasso la corona urla contro re carlo contestati anche kate e william al commonwealth day

Il 9 marzo 2026 il Regno Unito ha celebrato il Commonwealth Day, una giornata dedicata ai 56 Stati del Commonwealth. Durante le manifestazioni, sono stati scanditi slogan come

Il 9 marzo 2026 il Regno Unito ha celebrato il Commonwealth Day, la giornata dedicata ai 56 Stati che fanno parte del Commonwealth delle Nazioni. Di solito per la royal family è un’occasione per mostrare unità e coesione, rafforzando l’immagine dell’istituzione monarchica. Quest’anno, però, le cose non sono andate proprio come previsto: tra l’incredibile passo indietro della Bbc e gli slogan degli antimonarchici e di quanti chiedono la verità sullo scandalo Epstein, Re Carlo, William e Kate hanno dovuto affrontare piccoli momenti di tensione, pur rimanendo in apparenza sorridenti e rilassati, come richiede il protocollo. Dalla Bbc alle proteste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

