William e Kate hanno rotto il silenzio, esprimendo preoccupazione per le rivelazioni degli Epstein Files. La famiglia reale si trova sotto pressione: il Principe William si sente turbato e si dice profondamente preoccupato. Nel frattempo, a Riad, il deserto non ha evitato che il malcontento si faccia sentire tra i sudditi, che contestano pubblicamente Re Carlo e Camilla. La crisi si fa sentire su più fronti, anche lontano dall’Inghilterra.

Il deserto di Riad non è bastato a proteggere il Principe William dall’onda d’urto che sta scuotendo Buckingham Palace. Mentre l’erede al trono si trova in Arabia Saudita per una delicata missione diplomatica – che ha sancito il disgelo con il principe ereditario Mohammed bin Salman, archiviando di fatto il caso Khashoggi – la sua attenzione è stata costretta a tornare prepotentemente a Londra, su un dossier che la Corona avrebbe preferito lasciare chiuso negli archivi del Dipartimento di Giustizia americano: il caso Epstein. Per la prima volta, William e Kate hanno deciso di rompere il muro di silenzio erett o dalla “Ditta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo profondamente preoccupati e turbati dalle continue rivelazioni degli Epstein Files”: William e Kate rompono il silenzio. Re Carlo e Camilla contestati dai sudditi

Sono state pubblicate nuove foto dagli Epstein files e c’è anche una patente italiana

