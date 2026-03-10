Abbandona il suo cane dal toelettatore | il web è impazzito per Tobi e gli ha trovato una famiglia

Un proprietario ha portato il suo cane, Tobi, alla toelettura Mi Pataza Petshop di Comas, in Perù, per un lavaggio e poi si è allontanato lasciando il cane senza ulteriori spiegazioni. Dopo essere stato lasciato, Tobi è rimasto nel negozio senza che nessuno sapesse dove fosse il suo proprietario. Il caso ha attirato l’attenzione del web, che si è mobilitato per trovare una nuova famiglia all’animale.

Un proprietario ha lasciato il proprio cane, Tobi, presso la toelettatura Mi Pataza Petshop di Comas, in Perù, per un lavaggio, dileguandosi subito dopo aver pagato e lasciando un recapito telefonico inesistente. Il piccolo animale è rimasto per ore in attesa dietro la porta a vetri, manifestando uno stato di profonda confusione e malinconia mentre attendeva invano il ritorno del suo riferimento umano. L’uomo si è presentato regolarmente presso la struttura per richiedere il servizio di igiene, ha saldato il conto in anticipo, probabilmente per non destare sospetti, e si è allontanato fornendo generalità e contatti falsi. Quando il personale... 🔗 Leggi su Cultweb.it

