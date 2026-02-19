Abbandona il cane in aeroporto per prendere il volo | il cucciolo trovato legato alla biglietteria

Una donna è stata fermata negli Stati Uniti dopo aver lasciato il suo cane legato alla biglietteria dell’aeroporto, mentre si allontanava per salire sul volo. La scena è stata notata da altri passeggeri, che hanno subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Il cucciolo, visibilmente spaventato, è rimasto lì per diverse ore prima di essere soccorso. Le autorità stanno indagando per capire le ragioni che hanno spinto la donna a compiere questo gesto. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i presenti.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Una donna è stata arrestata negli Stati Uniti per aver abbandonato il suo cagnolino in aeroporto per prendere il suo volo liberamente. L'episodio è avvenuto nello scalo internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada (Stati Uniti) dove il personale aeroportuale ha rinvenuto il cane, un goldendoodle di due anni, lasciato legato con il guinzaglio alla biglietteria. Come riporta il dipartimento di polizia di Las Vegas, i fatti risalgono allo scorso 2 febbraio: la donna si è presentata allo sportello con il cane, ma quando il personale della compagnia aerea JetBlue le ha detto che l'animale non sarebbe potuto salire a bordo senza uno specifico permesso, la viaggiatrice ha deciso di lasciarlo lì, legato allo sportello dei biglietti.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: “Cane gratis”: il cartello shock fuori da un supermercato. Le immagini del cucciolo legato a un palo fanno il giro del Web Leggi anche: Legato e lasciato al freddo per ore: cucciolo di cane abbandonato in un comune brianzolo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il cane Melia lasciato solo in una casa vuota: l’abbandono che non cancella la sua voglia di vivere; Due cuori e un trovatello, a San Valentino ASL e Comune organizzano un evento per le adozioni; Colombia, il video del presunto abbandono di un cane diventa virale: ecco la vera storia di Candy; Trentino, sequestrati 35 cani in stato di abbandono e malnutriti: Erano destinati al traino delle slitte. Abbandona il cane in metro a MilanoMILANO, 9 LUG - La stagione degli abbandoni di animali è iniziata, a Milano, con un uomo che ha lasciato il proprio cane sulla banchina della stazione Loreto della metropolitana. È accaduto attorno ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ascea, abbandona sette cuccioli: proprietario denunciatoSono sette i cuccioli di cane abbandonati domenica scorsa in un terreno della località Stampella, ad Ascea. A trovarli è stata una cittadina della zona che, mentre si trovava ... ilmattino.it Messina, abbandona un cane sui Colli: condannato a 4 mesi di arresto https://gazzettadelsud.it/p=2165960 facebook