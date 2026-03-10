La Procura di Bolzano ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari di due carabinieri in servizio al casello di Bolzano Sud. La decisione è stata presa nel quadro delle indagini sulla morte avvenuta presso il medesimo punto di controllo. I telefoni sono stati sequestrati per approfondire eventuali elementi utili alle indagini in corso.

La Procura di Bolzano ha ordinato il sequestro dei telefoni cellulari appartenenti ai due carabinieri in servizio al casello di Bolzano Sud. L’indagine si concentra sulla morte di Tobias Tappeiner, deceduto nel giugno 2025 dopo aver percorso l’autostrada A22 in senso opposto. I militari sono stati indagati per cooperazione in omicidio stradale e lesioni gravissime. L’uomo aveva un tasso alcolemico pari a 1,69 grammi per litro di sangue al momento dello scontro mortale. La vicenda riemerge ora con nuove azioni investigative mirate alla raccolta di prove digitali dai dispositivi dei funzionari presenti sul luogo del dramma. Il meccanismo dell’incidente e le responsabilità dirette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A22: sequestrati i cellulari dei carabinieri dopo la morte

